Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся з королем Іспанії

фото
Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 17:36 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Іспанії провів зустріч з іспанським королем Феліпе VI.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася у королівській резиденції Сарсуела.

 
фото пресслужби опу

Глава держави подякував Іспанії за підтримку України під час боротьби проти російської агресії.

Зокрема, Зеленський подякував за військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні.

Раніше у вівторок Зеленський зустрівся з представниками іспанських оборонних компаній, вони обговорили спільні проєкти.

Коментуючи свій візит до Іспанії, Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, щоб зустріч із премʼєр-міністром Педро Санчесом "принесла домовленості, які дадуть нам більше сили". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Іспанія
Реклама: