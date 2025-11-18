Зеленский встретился с королем Испании

Президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию провел встречу с испанским королем Фелипе VI.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась в королевской резиденции Сарсуэла.

Глава государства поблагодарил Испанию за поддержку Украины во время борьбы против российской агрессии.

В частности, Зеленский поблагодарил за военную помощь и теплое отношение к украинцам, которые нашли временное убежище в этой стране.

Ранее во вторник

Зеленский встретился с представителями испанских оборонных компаний, они обсудили совместные проекты.

Комментируя свой визит в Испанию, Зеленский отметил, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые дадут нам больше силы".