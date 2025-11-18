Лобісти та духовенство, пов'язані з Російською православною церквою проводять цього тижня кампанію в Капітолії, включно із зустрічами з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Делегація у листі до Конгресу повідомила, що проведе зустрічі з представниками Управління з питань віри Білого дому, а також у Державному департаменті, аби розповісти про "переслідування православних християн" в Україні.

У делегації представлені Російська православна церква за кордоном, яка тісно співпрацює з РПЦ, Православна церква в Америці та Сербська православна церква, представник якої у квітні цього року зустрічався з Владіміром Путіним у Москві.

Делегацію очолюють Пітер Флю, який є членом юридичної команди, що представляє Українську православну церкву Московського патріархату, і Кетрін Вайтфорд – співголова Національної федерації молодих республіканців, яку підтримує Роберт Амстердам – відомий лобіст УПЦ МП у США, який поширює проросійську пропаганду.

"Управління Білого дому з питань віри зустрінеться з делегацією американських представників православної церкви, щоб обговорити переслідування Української православної церкви", – підтвердив представник Білого дому в коментарі The Hill.

Тим часом деякі республіканці у Конгресі закликають генеральну прокурорку Пем Бонді розслідувати, чи намагається Росія використовувати православні церкви у США з незаконною метою.

У 2024 році Верховна Рада в цілому ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. На цьому тлі від початку повномасштабного вторгнення в Україні правоохоронці відкрили провадження щодо низки священників УПЦ МП.

Раніше тезу про нібито утиски релігійної свободи в Україні поширювали Росія та її агенти в європейських країнах.