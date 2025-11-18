Лоббисты и духовенство, связанные с Русской православной церковью, проводят на этой неделе кампанию в Капитолии, включая встречи с представителями администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Делегация в письме к Конгрессу сообщила, что проведет встречи с представителями Управления по вопросам веры Белого дома, а также в Государственном департаменте, чтобы рассказать о "преследовании православных христиан" в Украине.

В делегации представлены Русская православная церковь за рубежом, которая тесно сотрудничает с РПЦ, Православная церковь в Америке и Сербская православная церковь, представитель которой в апреле этого года встречался с Владимиром Путиным в Москве.

Делегацию возглавляют Питер Флю, который является членом юридической команды, представляющей Украинскую православную церковь Московского патриархата, и Кэтрин Уайтфорд – сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев, которую поддерживает Роберт Амстердам – известный лоббист УПЦ МП в США, распространяющий пророссийскую пропаганду.

"Управление Белого дома по вопросам веры встретится с делегацией американских представителей православной церкви, чтобы обсудить преследование Украинской православной церкви", – подтвердил представитель Белого дома в комментарии The Hill.

Между тем некоторые республиканцы в Конгрессе призывают генерального прокурора Пэм Бонди расследовать, пытается ли Россия использовать православные церкви в США в незаконных целях.

В 2024 году Верховная Рада в целом приняла закон №8371 о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. На этом фоне с начала полномасштабного вторжения в Украину правоохранители открыли производство в отношении ряда священников УПЦ МП.

Ранее тезис о якобы ущемлении религиозной свободы в Украине распространяли Россия и ее агенты в европейских странах.