Качка не приїхав на Форум з розширення ЄС у Брюсселі 18 листопада

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка не взяв участь у Форумі з розширення ЄС 18 листопада, організованому європейською комісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської інтеграції не прибув на організований Єврокомісією Форум з розширення ЄС.

Тарас Качка мав взяти участь у першій частині заходу – дискусії на тему "Геополітичний імператив розширення" разом з Мартою Кос, головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом, прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну та прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.

У Єврокомісії до відсутності українського представника на події поставилися з розумінням.

"Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка мав невідкладні зобов'язання, і тому йому довелося скасувати (свою участь – "ЄП")", – заявила журналістам по завершенню заходу єврокомісарка Кос.

Вона додала, що у будь-якому разі бачиться і працює з Качкою дуже часто.

"Ми справді багато-багато разів разом багато що обговорювали. І ось останнього разу я сказала йому, що бачу його частіше, ніж свого чоловіка. А він відповів, що у нього так само. Тому я дуже люблю з ним працювати", – додала Марта Кос.

Варто зауважити, що скасування поїздки віцепрем’єр-міністра відбулося на фоні політичної та урядової кризи, що почалася після оприлюднення НАБУ та САП інформації про розкриття масштабної корупційної схеми, зі звинуваченнями на адресу топ-посадовців України.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна могла б швидше і ефективніше боротися з корупцією, якби найближчим часом розпочались переговори про вступ до ЄС.

