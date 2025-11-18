Качка не приїхав на Форум з розширення ЄС у Брюсселі 18 листопада
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка не взяв участь у Форумі з розширення ЄС 18 листопада, організованому європейською комісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос.
Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.
Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської інтеграції не прибув на організований Єврокомісією Форум з розширення ЄС.
Тарас Качка мав взяти участь у першій частині заходу – дискусії на тему "Геополітичний імператив розширення" разом з Мартою Кос, головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом, прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну та прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.
У Єврокомісії до відсутності українського представника на події поставилися з розумінням.
"Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка мав невідкладні зобов'язання, і тому йому довелося скасувати (свою участь – "ЄП")", – заявила журналістам по завершенню заходу єврокомісарка Кос.
Вона додала, що у будь-якому разі бачиться і працює з Качкою дуже часто.
"Ми справді багато-багато разів разом багато що обговорювали. І ось останнього разу я сказала йому, що бачу його частіше, ніж свого чоловіка. А він відповів, що у нього так само. Тому я дуже люблю з ним працювати", – додала Марта Кос.
Варто зауважити, що скасування поїздки віцепрем’єр-міністра відбулося на фоні політичної та урядової кризи, що почалася після оприлюднення НАБУ та САП інформації про розкриття масштабної корупційної схеми, зі звинуваченнями на адресу топ-посадовців України.
Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.
Тим часом міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна могла б швидше і ефективніше боротися з корупцією, якби найближчим часом розпочались переговори про вступ до ЄС.
