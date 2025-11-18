Качка не приехал на Форум по расширению ЕС в Брюсселе 18 ноября

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка не принял участие в Форуме по расширению ЕС 18 ноября, организованном европейским комиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос.



Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.



Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции не прибыл на организованный Еврокомиссией Форум по расширению ЕС.



Тарас Качка должен был принять участие в первой части мероприятия – дискуссии на тему "Геополитический императив расширения" вместе с Мартой Кос, главным дипломатом ЕС Каей Каллас, еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом, премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну и премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.



В Еврокомиссии к отсутствию украинского представителя на событии отнеслись с пониманием. "Вице-премьер-министр Тарас Качка имел неотложные обязательства, и поэтому ему пришлось отменить (свое участие – "ЕП")", – заявила журналистам по завершению мероприятия еврокомиссар Кос.



Она добавила, что в любом случае видится и работает с Качкой очень часто. "Мы действительно много-много раз вместе многое обсуждали. И вот в последний раз я сказала ему, что вижу его чаще, чем своего мужа. А он ответил, что у него так же. Поэтому я очень люблю с ним работать", – добавила Марта Кос.



Стоит заметить, что отмена поездки вице-премьер-министра произошла на фоне политического и правительственного кризиса, который начался после публикации НАБУ и САП информации о раскрытии масштабной коррупционной схемы, с обвинениями в адрес топ-чиновников Украины.



Напомним, в Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.



Тем временем министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы в ближайшее время начались переговоры о вступлении в ЕС.



Читайте также: "Смесь счастья и грусти". Будет ли ЕС наказывать власти Украины после коррупционного скандала.



Смотрите видео: Миндичгейт: объясняем, потеряет ли Запад доверие к Украине.