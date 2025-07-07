Активісти облили фарбою федеральне відомство канцлера Німеччини: двоє заарештовані

Німецька поліція заарештувала двох людей, які могли облити червоною фарбою федеральне відомство канцлера Німеччини

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у понеділок, 7 липня, активісти руками нанесли червону фарбу на світлий фасад федерального відомства канцлера Фрідріха Мерца. Ці дії підтвердила група Neue Generation, що виникла з групи захисту клімату Letzte Generation ("Останнє покоління").

Вони також тримали банер із гаслом "Брудна робота – кривава".

Після цього поліцейські заарештували жінку та чоловіка. Берлінська поліція взяла на себе подальше розслідування політично мотивованого пошкодження майна та порушення закону Берліна про свободу зібрань.

Активісти перебувають під вартою, повідомив представник поліції.

У червні активісти Greenpeace вранці залізли на вежу залізничного вокзалу у столиці Фінляндії Гельсінкі та на кілька годин вивісили там свій банер з гаслом "Час чинити спротив".

У Шотландії екоактивісти створили на піску портрет Трампа біля його гольф-курорту.

Чотирьох активістів руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера улітку 2024 року, засудили до тюремних строків.