Активісти облили фарбою федеральне відомство канцлера Німеччини: двоє заарештовані
Новини — Понеділок, 7 липня 2025, 17:45 —
Німецька поліція заарештувала двох людей, які могли облити червоною фарбою федеральне відомство канцлера Німеччини
Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".
Як зазначається, у понеділок, 7 липня, активісти руками нанесли червону фарбу на світлий фасад федерального відомства канцлера Фрідріха Мерца. Ці дії підтвердила група Neue Generation, що виникла з групи захисту клімату Letzte Generation ("Останнє покоління").
BREAKING: Neue Generation macht Bundeskanzleramt rot "Drecksarbeit ist blutig!" #politik #protest Original auf: https://t.co/oZDH41iaTi #letztegeneration #klimakatastrophe #klima pic.twitter.com/IJ8kCj9jTv– Kristjan Knall (@Kristjan_Knall) July 7, 2025
Вони також тримали банер із гаслом "Брудна робота – кривава".
Після цього поліцейські заарештували жінку та чоловіка. Берлінська поліція взяла на себе подальше розслідування політично мотивованого пошкодження майна та порушення закону Берліна про свободу зібрань.
"Würden Sie das unterlassen?" #politik #protest #polizei #berlin #cdu #israel #merz Original auf: https://t.co/oZDH41iaTi #letztegeneration #klimakatastrophe #klima pic.twitter.com/XiW29bSPSd– Kristjan Knall (@Kristjan_Knall) July 7, 2025
Активісти перебувають під вартою, повідомив представник поліції.
У червні активісти Greenpeace вранці залізли на вежу залізничного вокзалу у столиці Фінляндії Гельсінкі та на кілька годин вивісили там свій банер з гаслом "Час чинити спротив".
У Шотландії екоактивісти створили на піску портрет Трампа біля його гольф-курорту.
Чотирьох активістів руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера улітку 2024 року, засудили до тюремних строків.