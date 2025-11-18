В Берлине пропалестинские активисты разрисовали фасад офиса канцлера
Новости — Вторник, 18 ноября 2025, 19:01 —
Пропалестинские активисты во вторник разрисовали фасад здания федеральной канцелярии Германии, после чего были задержаны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.
Как сообщили в полиции Берлина, двое активистов – 26-летний мужчина и 27-летняя женщина – обмазали фасад здания канцелярии около 10:20 утра, а также написали слово "Täter" ("Преступник").
Правоохранители добавили, что акция имела пропалестинский мотив, поскольку мужчина и женщина имели при себе палестинский флаг, а также баннер с надписью "Peacefully against Genocide" ("Мирно против геноцида").
Одноименная группа взяла на себя ответственность за акцию в соцсетях, обвинив правительство Германии в попустительстве военным преступлениям Израиля.
Активистов задержали на месте и после допроса отпустили. Расследованием инцидента занимается служба государственной безопасности Германии, которая отвечает за преступления на политической почве.
В июле немецкая полиция уже задерживала двух человек, которые могли облить красной краской федеральное ведомство канцлера Германии.
Полиция Берлина недавно также задержала шестерых человек, которые организовали несанкционированную акцию протеста в поддержку "Палестинского государства" на Бранденбургских воротах.