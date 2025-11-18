В Берлине пропалестинские активисты разрисовали фасад офиса канцлера

Пропалестинские активисты во вторник разрисовали фасад здания федеральной канцелярии Германии, после чего были задержаны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Как сообщили в полиции Берлина, двое активистов – 26-летний мужчина и 27-летняя женщина – обмазали фасад здания канцелярии около 10:20 утра, а также написали слово "Täter" ("Преступник").

Фото: скриншот из Х

Правоохранители добавили, что акция имела пропалестинский мотив, поскольку мужчина и женщина имели при себе палестинский флаг, а также баннер с надписью "Peacefully against Genocide" ("Мирно против геноцида").

Одноименная группа взяла на себя ответственность за акцию в соцсетях, обвинив правительство Германии в попустительстве военным преступлениям Израиля.

Активистов задержали на месте и после допроса отпустили. Расследованием инцидента занимается служба государственной безопасности Германии, которая отвечает за преступления на политической почве.

В июле немецкая полиция уже задерживала двух человек, которые могли облить красной краской федеральное ведомство канцлера Германии.

Полиция Берлина недавно также задержала шестерых человек, которые организовали несанкционированную акцию протеста в поддержку "Палестинского государства" на Бранденбургских воротах.