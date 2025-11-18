Суд підтвердив відхилення позову Трампа проти CNN на $475 млн

Федеральний апеляційний суд США у вівторок підтвердив відхилення позову, поданого Дональдом Трампом проти CNN за те, що телеканал назвав його твердження про фальсифікацію президентських виборів 2020 року "великою брехнею".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У позові, поданому до окружного суду Флориди, Трамп стверджував, що використання телеканалом CNN виразу "велика брехня" асоціює його з пропагандою часів Адольфа Гітлера.

Він звинувачував CNN у намаганні "пропагувати серед своєї аудиторії асоціацію між позивачем і однією з найогидніших постатей сучасної історії", вимагаючи 475 мільйонів доларів компенсації.

Позов був відхилений в окружному суді у липні 2023 року, й колегія з трьох суддів 11-го Апеляційного суду підтвердила це рішення.

"Трамп не надав достатніх доказів неправдивості заяв CNN. Тому він не зміг довести факт наклепу", – йдеться в рішенні.

Дональд Трамп, який повернувся до Білого дому в січні після перемоги на президентських виборах, подав низку позовів проти ЗМІ, звинувачуючи їх у наклепі.

Минулого тижня він пригрозив подати позов проти BBC на суму до 5 мільярдів доларів через монтаж його промови, виголошеної перед штурмом Капітолію США його прихильниками 6 січня 2021 року.