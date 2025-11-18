Суд подтвердил отклонение иска Трампа против CNN на $475 млн

Федеральный апелляционный суд США во вторник подтвердил отклонение иска, поданного Дональдом Трампом против CNN за то, что телеканал назвал его утверждение о фальсификации президентских выборов 2020 года "большой ложью".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В иске, поданном в окружной суд Флориды, Трамп утверждал, что использование телеканалом CNN выражения "большая ложь" ассоциирует его с пропагандой времен Адольфа Гитлера.

Он обвинял CNN в попытке "пропагандировать среди своей аудитории ассоциацию между истцом и одной из самых отвратительных фигур современной истории", требуя 475 миллионов долларов компенсации.

Иск был отклонен в окружном суде в июле 2023 года, и коллегия из трех судей 11-го Апелляционного суда подтвердила это решение.

"Трамп не предоставил достаточных доказательств ложности заявлений CNN. Поэтому он не смог доказать факт клеветы", – говорится в решении.

Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом в январе после победы на президентских выборах, подал ряд исков против СМИ, обвиняя их в клевете.

На прошлой неделе он пригрозил подать иск против BBC на сумму до 5 миллиардов долларов из-за монтажа его речи, произнесенной перед штурмом Капитолия США его сторонниками 6 января 2021 года.