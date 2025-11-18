Каллас: гібридні атаки Росії проти ЄС – це тероризм

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що атаки Росії на ЄС, включно з диверсією на польській залізниці, повинні класифікуватись як тероризм.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на заході Bloomberg у Брюсселі у вівторок.

Коментуючи останні диверсії на території Євросоюзу, в організації яких підозрюють Росію, Каллас назвала їх "надзвичайно, надзвичайно серйозними".

Вона процитувала лютневу заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, де той сказав, що гібридні інциденти, скоєні Росією, слід називати "державним тероризмом".

"Зараз вони (росіяни. – Ред.) намагаються посіяти страх у наших суспільствах, щоб ми утрималися від надання допомоги Україні". – сказала голова дипломатії ЄС.

Вона додала, що Росія хоче, щоб ЄС припинив допомагати Києву, тому що "тепер ідеться і про нашу безпеку": "Росія справді намагається перевірити, як далеко вона може зайти. Ми повинні боротися".

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Міністерство цифровізації Польщі у вівторок заявило, що у російському та польському інформаційних просторах з неділі поширюється дезінформація, метою якої є перекладення відповідальності за диверсії на польській залізниці на Україну.