Каллас: гибридные атаки России против ЕС – это терроризм

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что атаки России на ЕС, включая диверсию на польской железной дороге, должны классифицироваться как терроризм.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на мероприятии Bloomberg в Брюсселе во вторник.

Комментируя последние диверсии на территории Евросоюза, в организации которых подозревают Россию, Каллас назвала их "чрезвычайно, чрезвычайно серьезными".

Она процитировала февральское заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, где тот сказал, что гибридные инциденты, совершенные Россией, следует называть "государственным терроризмом".

"Сейчас они (россияне. – Ред.) пытаются посеять страх в наших обществах, чтобы мы воздержались от оказания помощи Украине", – сказала глава дипломатии ЕС.

Она добавила, что Россия хочет, чтобы ЕС прекратил помогать Киеву, потому что "теперь речь идет и о нашей безопасности": "Россия действительно пытается проверить, как далеко она может зайти. Мы должны бороться".

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Министерство цифровизации Польши во вторник заявило, что в российском и польском информационных пространствах с воскресенья распространяется дезинформация, целью которой является переложение ответственности за диверсии на польской железной дороге на Украину.