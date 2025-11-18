Польща: російські фейки у мережі перекладають провину за диверсії на залізниці на Україну

У російському та польському інформаційних просторах з неділі поширюється дезінформація, метою якої є перекладення відповідальності за диверсії на польській залізниці на Україну та дискредитація дій польських служб, відповідальних за безпеку.

Про це повідомило Міністерство цифровізації Польщі у вівторок, пише "Європейська правда".

За повідомленням, інформація про диверсії на залізниці була підхоплена російськими ЗМІ та Telegram-каналами. Наративи зосереджуються на представленні диверсії як наслідку поглиблення внутрішніх напружень в Європі, та як дії, натхненної "партією війни" в Європейському Союзі.

Польща описується як країна, яка провокує інциденти, щоб потім звинуватити Росію і виправдати подальшу військову підтримку України. Паралельно з’являються припущення, що за диверсії можуть відповідати "польські партизани", анархісти або західні диверсанти.

У російських ЗМІ також з'являються згадки про Німеччину – припущення, що Берлін може підривати військові поставки в Україну в рамках помсти за підрив газопроводу "Північний потік-2".

Також згадуються попередні атаки на інфраструктуру в Німеччині, Франції та Чехії – вони нібито підтверджують, що Європа сама стає жертвою хаосу, який вона спричинила, підтримуючи Україну.

Домінуючою тезою в російських повідомленнях є твердження, що за актами диверсій стоять самі громадяни європейських країн, які таким чином висловлюють зростаючу фрустрацію та опір політиці своїх урядів.

Також було зафіксовано поширення наративів про "диверсії українських служб". У публічному просторі з’явилися численні дописи, що обмежували відповідальність Росії та звинувачували Україну. Ці дописи використовували емоційну лексику.

Протягом останніх 24 годин з'явилися більш агресивні та відкрито проросійські повідомлення, в яких диверсії пов'язували виключно з Україною, наприклад:

"Українська агентура діє швидко. Це вони хочуть заблокувати транзит, від якого живе Польща"; "Українські служби мають в Польщі тисячі агентів"; "Підрив колій – справа рук українських терористів"; "Наслідки толерування українського тероризму".

З’явилися також агресивні гасла "Польща і Росія разом проти України", що є класичним елементом російських інформаційних операцій.

З’явилися також дописи, що повторювали сфальсифіковану інформацію про те, що "німецькі ЗМІ за кілька днів до цього попередили PKP про можливу диверсію".

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.