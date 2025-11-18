Франция и Германия поддерживают инициативу по упрощению цифровых правил ЕС

Еврокомиссия при поддержке Франции и Германии планирует смягчить правила в отношении ИИ и данных, чтобы уменьшить нагрузку на европейские компании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

Пока Еврокомиссия готовится упростить цифровое регулирование с помощью нового плана, который должен быть представлен в среду, Берлин тем временем провел масштабный саммит, посвященный цифровому суверенитету.

"Мне очень интересно, что принесет завтрашний день. Надеюсь, это будет смелый шаг в правильном направлении", – заявил министр цифровой трансформации Германии Карстен Вильдбергер во время панельной дискуссии в Берлине.

Еврокомиссия в течение нескольких месяцев работает над новым предложением, которое должно упростить регулирование, уменьшить административную нагрузку для бизнеса, особенно малого и среднего, который сталкивается со сложностью выполнения норм ЕС, а также помочь сохранить таланты в Европе и оставаться конкурентоспособными в глобальной гонке.

При поддержке Франции и Германии Еврокомиссия надеется, что план цифрового упрощения, который объявят в среду после месяцев переговоров, позволит "сэкономить миллиарды евро и стимулировать инновации".

Впрочем, текст предложения вызвал скепсис среди прогрессивных сил в Европарламенте и гражданском обществе, которые видят в нем демонтаж защитных механизмов.

Документ предлагает внести изменения в правила защиты данных и недавно принятый Акт об искусственном интеллекте.

По версии проекта, правила для "высокорисковых систем ИИ", которые должны были вступить в силу в августе 2026 года, могут быть отложены до декабря 2027-го. Еврокомиссия объясняет это трудностями в формировании необходимых стандартов.

Министр по делам ИИ и цифровизации Франции Анн Ле Энанф во время берлинского саммита заявила, что поддерживает отсрочку.

"Акт об ИИ в настоящее время содержит слишком много неопределенностей. Они замедляют нашу способность к инновациям. США и Китай лидируют в гонке за ИИ. Мы просто не можем позволить себе ограничивать инновационный потенциал наших компаний", – сказала она.

Вильдбергер также подтвердил, что Германия поддерживает отсрочку, добавив: "Мир движется очень быстро, поэтому мы должны постоянно пересматривать правила". Он также отметил, что предпочитает подход "обучение через ошибки".

