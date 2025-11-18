Писториус: Балтийское море становится ареной конфронтации с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv, об этом он сказал во вторник на Берлинской конференции по безопасности.

Писториус призвал европейских союзников быстро развивать обороноспособность континента, указав на рост угрозы со стороны России.

"Москва уже осуществляет гибридные атаки против нас всех с помощью кибератак, шпионажа, диверсий и дезинформации", – сказал глава Минобороны Германии.

"Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится ареной конфронтации – в своем особом роде. Это полигон Путина для испытания нашей способности к сдерживанию и реагированию", – добавил он.

Также Писториус упомянул о поврежденных подводных кабелях, нарушении воздушного пространства и пролетах дронов.

"Мы не можем больше говорить о случайностях. Это стратегия. Это предвестники", – считает немецкий чиновник.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в июне предупредил, что регион Балтийского моря превращается в опасную геополитическую горячую точку.

Президент Литвы Гитанас Науседа перед этим заявил, что Россия намеренно нагнетает ситуацию в Балтийском море.