Польща порушить питання про російські диверсії на зустрічах ЄС

Польща планує "дипломатичну кампанію" в Європейському Союзі у звʼязку з останніми актами диверсій, за якими стоїть Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами віцепремʼєра і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, російська агресія проти України буде першою і головною темою зустрічі міністрів ЄС у четвер.

"Польща порушить питання про диверсії на четверговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС", – сказав Сікорський.

Він додав, що Польща очікує "солідарності Європейського Союзу щодо російської ескалації".

Крім того, Польща також буде інформувати про ситуацію з диверсіями в межах НАТО, а польські євродепутати готують на наступному тижні дебати на пленарному засіданні та резолюцію щодо актів диверсій у Польщі.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що атаки Росії на ЄС, включно з диверсією на польській залізниці, повинні класифікуватись як тероризм.