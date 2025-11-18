Укр Рус Eng

Польша поднимет вопрос о российских диверсиях на встречах ЕС

Новости — Вторник, 18 ноября 2025, 21:15 — Олег Павлюк

Польша планирует "дипломатическую кампанию" в Европейском Союзе в связи с последними актами диверсий, за которыми стоит Россия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам вице-премьера и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, российская агрессия против Украины будет первой и главной темой встречи министров ЕС в четверг.

"Польша поднимет вопрос о диверсиях на четверговом заседании министров иностранных дел ЕС", – сказал Сикорский.

Он добавил, что Польша ожидает "солидарности Европейского Союза в отношении российской эскалации".

Кроме того, Польша также будет информировать о ситуации с диверсиями в рамках НАТО, а польские евродепутаты готовят на следующей неделе дебаты на пленарном заседании и резолюцию по актам диверсий в Польше.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас считает, что атаки России на ЕС, включая диверсию на польской железной дороге, должны классифицироваться как терроризм.

Польша
