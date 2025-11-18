Фицо попросил НАТО усилить противовоздушную оборону Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник попросил укрепить противовоздушную оборону своей страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства.

Во время рабочего ужина Рютте и Фицо, как отмечается, "говорили о сотрудничестве между Словацкой Республикой и НАТО".

"В этом контексте Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право решать, какой темп и структуру военных расходов выбрать. Во время совместной дискуссии он также попросил генерального секретаря усилить противовоздушную оборону Словацкой Республики", – говорится в сообщении.

В правительстве Словакии добавили, что стороны также обсудили ситуацию в Украине.

"Премьер-министр повторил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь", – сообщили там.

Ранее сообщалось, что в правительстве Словакии заинтересованы в новых оборонных проектах с Украиной, несмотря на непростые отношения между странами со времени возвращения к власти Роберта Фицо и его пророссийскую риторику.

Также Братислава говорила, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.