Фицо попросил НАТО усилить противовоздушную оборону Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник попросил укрепить противовоздушную оборону своей страны.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства.
Во время рабочего ужина Рютте и Фицо, как отмечается, "говорили о сотрудничестве между Словацкой Республикой и НАТО".
"В этом контексте Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право решать, какой темп и структуру военных расходов выбрать. Во время совместной дискуссии он также попросил генерального секретаря усилить противовоздушную оборону Словацкой Республики", – говорится в сообщении.
В правительстве Словакии добавили, что стороны также обсудили ситуацию в Украине.
"Премьер-министр повторил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь", – сообщили там.
Ранее сообщалось, что в правительстве Словакии заинтересованы в новых оборонных проектах с Украиной, несмотря на непростые отношения между странами со времени возвращения к власти Роберта Фицо и его пророссийскую риторику.
Также Братислава говорила, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.