Палата представителей США поддержала публикацию "файлов Эпштейна"

Подавляющее большинство конгрессменов в Палате представителей США во вторник поддержали публикацию документов расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из трансляции заседания.

Принятый в Палате представителей законопроект должен обязать Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Голосование за законопроект в нижней палате Конгресса проходило по процедуре, требующей большинства в две трети голосов. Его поддержали 427 членов палаты, против проголосовал только один республиканец Клей Хиггинс.

Голосованию предшествовали месяцы торможения законопроекта спикером Палаты Майком Джонсоном, который отказывался ставить его на голосование.

Дело сдвинулось с места, когда Джонсон в конце концов привел к присяге избранную на довыборах конгрессвумен от Демократической партии, с которой в палате нашлось 218 голосов, необходимых для внесения вопроса вне повестки дня.

Также голосованию способствовало решение президента США Дональда Трампа публично призвать республиканцев проголосовать за законопроект о публикации "файлов Эпштейна".

Теперь документ будет направлен в Сенат, где его судьба остается неопределенной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет законопроект об обнародовании материалов, если он будет принят Конгрессом, и

Джеффри Эпштейн в 2019 году наложил на себя руки в тюремной камере, ожидая суда.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.