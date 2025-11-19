Як грузинська влада йде на підвищення ставок у своєму конфлікті із ЄС

Минуло трохи більше місяця після місцевих виборів в Грузії 4 жовтня, а також "мирної революції", яка закінчилася провалом.

Як наслідок, керівна партія "Грузинська мрія" ще більше зміцнила свої позиції і віддалилася від Заходу.

Водночас ЄС лише зараз підійшов до можливості скасування безвізу, насамперед – для представників владного режиму Грузії. Такий крок виглядає явно запізнілим – він міг бути успішним, якби був зроблений хоча б рік тому.

Про те, як грузинська влада вживає кроків до остаточного розриву з ЄС і чому саме зараз, читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Тбілісі у воронці репресій: як влада Грузії готується до скасування безвізу з ЄС. Далі – стислий її виклад.

Після того як грузинський режим оголосив 4 жовтня "тріумфальною перемогою", стало зрозуміло, що уряд "Грузинської мрії" не зупиниться на досягнутому і перейде в наступ зі ще більшою силою.

Мішенню, як і очікувалося, стали опозиційні політичні партії та бунтівний громадський сектор. Про заборону опозиційних партій, неприйнятних для режиму, сам Бідзіна Іванішвілі натякнув в одному зі своїх останніх телевізійних інтерв'ю, ще до парламентських виборів 2024 року.

Таким чином, таке рішення режиму не стало шоком для суспільства.

6 листопада в Генеральній прокуратурі Грузії відбувся черговий брифінг, на якому сам генпрокурор Георгій Гваракідзе поінформував громадськість про початок нових репресій проти опозиції.

Зокрема, згідно з його заявою, кримінальне переслідування порушено щодо Міхеїла Саакашвілі і ще семи опозиціонерів. Тільки двоє з них ще не у в’язниці.

А фінальним акордом стало повернення третього президента Грузії та голови Консультативної ради при президентові України Міхеіла Саакашвілі з лікувального закладу до пенітенціарного.

"Грузинська мрія" демонструє, що більше не зацікавлена у збереженні будь-якого діалогу з ЄС.

Ще один символічний крок "Грузинської мрії" – демонстративна ліквідація Антикорупційного бюро, створеного 2022 року за рекомендацією Євросоюзу.

Бюро так і не змогло повноцінно запрацювати, а тому не становило загрози партії влади. Тому його закриття – публічний ляпас ЄС і демонстрація остаточного розриву.

Чому "Грузинська мрія" саме зараз пішла на кроки до остаточного розриву з ЄС?

Найімовірніша причина – рішення ЄС щодо спрощення порядку безвізового режиму для третіх країн. Як очікується, Грузія стане першою країною, на якій Євросоюз "відтестує" нові правила.

Як очікується, скасування безвізу не буде тотальним – воно торкнеться лише представників влади, що виглядає ударом по збереженню лояльності держапарату.

Саме тому нинішнє посилення репресій проти опозиції виглядає лише запізнілою прелюдією. Крім того, в хід пішли репресії і проти своїх – які недостатньо лояльні.

"Першою ластівкою" тут став екс-прем'єр Іраклій Гарібашвілі. Як вважається, причиною відкриття справи проти нього стала позиція Гарібашвілі торік, коли під час антиурядових протестів він намагався скласти з себе повноваження. Крок, який був сприйнятий як зрада. А тому покарання було очікуваним.

Та чи зможе довго існувати система, що працює в режимі самопожирання?

Докладніше – в матеріалі Амірана Хевцуріані (з Тбілісі) і Юрія Панченка Тбілісі у воронці репресій: як влада Грузії готується до скасування безвізу з ЄС.