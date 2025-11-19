Как грузинские власти идут на повышение ставок в своем конфликте с ЕС

Прошло чуть больше месяца после местных выборов в Грузи 4 октября, а также "мирной революции", которая закончилась провалом.

В результате правящая партия "Грузинская мечта" еще больше укрепила свои позиции и отдалилась от Запада.

В то же время ЕС только сейчас подошел к возможности отмены безвиза, прежде всего – для представителей правящего режима. Такой шаг выглядит явно запоздалым – он мог быть успешным, если бы был сделан хотя бы год назад.

О том, как грузинские власти предпринимают шаги к окончательному разрыву с ЕС и почему именно сейчас, читайте в статье основателя Грузино-Украинского центра Амирана Хевцуриани (из Тбилиси) и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Тбилиси в воронке репрессий: как власти Грузии готовятся к отмене безвиза с ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

После того как грузинский режим объявил 4 октября "триумфальной победой", стало ясно, что правительство "Грузинской мечты" не остановится на достигнутом и перейдет в наступление с еще большей силой.

Мишенью, как и ожидалось, стали оппозиционные политические партии и протестный общественный сектор. О запрете оппозиционных партий, неприемлемых для режима, сам Бидзина Иванишвили намекнул в одном из своих последних телевизионных интервью, еще до парламентских выборов 2024 года.

Таким образом, такое решение режима не стало шоком для общества.

6 ноября в Генеральной прокуратуре Грузии состоялся очередной брифинг, на котором сам генпрокурор Георгий Гваракидзе проинформировал общественность о начале новых репрессий против оппозиции.

В частности, согласно его заявлению, уголовное преследование возбуждено в отношении Михеила Саакашвили и еще семи оппозиционеров. Только двое из них еще не в тюрьме.

А финальным аккордом стало возвращение третьего президента Грузии и председателя Консультативного совета при президенте Украины Михеила Саакашвили из лечебного учреждения в пенитенциарное.

"Грузинская мечта" демонстрирует, что больше не заинтересована в сохранении какого-либо диалога с ЕС.

Еще один символический шаг "Грузинской мечты" – демонстративная ликвидация Антикоррупционного бюро, созданного в 2022 году по рекомендации Евросоюза.

Бюро так и не смогло полноценно заработать, а потому не представляло угрозы партии власти. Поэтому его закрытие – публичная пощечина ЕС и демонстрация окончательного разрыва.

Почему "Грузинская мечта" именно сейчас пошла на шаги к окончательному разрыву с ЕС?

Наиболее вероятная причина – решение Евросоюза об упрощении порядка безвизового режима для третьих стран. Скорее всего, Грузия станет первой страной, на которой Евросоюз "отрепетирует" новые правила.

Как ожидается, отмена безвиза не будет тотальной – она коснется только представителей власти, что выглядит ударом по сохранению лояльности госаппарата.

Именно поэтому нынешнее усиление репрессий против оппозиции выглядит лишь запоздалой прелюдией. Кроме того, в ход пошли репрессии и против своих – которые недостаточно лояльны.

"Первой ласточкой" здесь стал экс-премьер Ираклий Гарибашвили. Как считается, причиной открытия дела против него стала позиция Гарибашвили в прошлом году, когда во время антиправительственных протестов он пытался сложить с себя полномочия. Шаг, который был воспринят как предательство. А потому наказание было ожидаемым.

Но сможет ли долго существовать система, работающая в режиме самопожирания?

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани (из Тбилиси) и Юрия Панченко Тбилиси в воронке репрессий: как власти Грузии готовятся к отмене безвиза с ЕС.