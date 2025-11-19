Польща підняла винищувачі через масовану атаку РФ по Україні

Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою повітряною атакою Росії проти України, яка спрямована переважно по західних областях.

Про це повідомили в офіційному Х Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Близько 5:30 розмістили повідомлення про те, що у зв’язку з атакою РФ по цілях на території України у повітря в Польщі піднялися польські та союзницькі винищувачі.

"Піднято чергові пари винищувачів та літак раннього попередження, наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, зокрема у районах, прилеглих до зон під загрозою", – йдеться у заяві.

Підняття Польщею авіації, а віднедавна також Румунії, стало стандартною практикою після випадків, коли повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію країн-сусідів.

Атака 19 листопада спрямована переважно по західних областях України.