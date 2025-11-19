Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ по Украине
Польша подняла в воздух авиацию в связи с комбинированной воздушной атакой России против Украины, которая направлена преимущественно по западным областям.
Об этом сообщили в официальном Х Оперативном командовании ВС Польши, пишет "Европейская правда".
Около 5:30 разместили сообщение о том, что в связи с атакой РФ по целям на территории Украины в воздух в Польше поднялись польские и союзные истребители.
"Поднимаются дежурные пары истребителей и самолет раннего предупреждения, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам под угрозой", – говорится в заявлении.
Подъем авиации Польшей, а с недавнего времени также Румынией, стал стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию соседних стран.
Атака 19 ноября направлена преимущественно по западным областям Украины.