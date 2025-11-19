Укр Рус Eng

ЗМІ: у Польщі вийшли на ще чотирьох українців у розслідуванні диверсій на залізниці

Новини — Середа, 19 листопада 2025, 11:08 — Марія Ємець

Польські слідчі підозрюють у причетності до диверсій на залізниці між Варшавою і Любліном ще чотирьох громадян України – які, на відміну від виконавців, проживають  у Польщі. 

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє  Onet, пише "Європейська правда".

Журналісти порталу неофіційно дізналися, що польські служби встановили особи чотирьох ймовірних спільників виконавців диверсій на залізниці. 

Усі є громадянами України і проживають у Польщі. Поліції вже відомі їхні особи та адреси. 

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати. 

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. 

В МЗС України у коментарі щодо випадку зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.

Дональд Туск також відзначив, що Росія зацікавлена підживлювати антиукраїнські настрої у Польщі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: