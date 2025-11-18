Туск: Росія зацікавлена нагнітати антиукраїнські настрої у Польщі

Прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що однією з цілей Росії може бути підживлення антиукраїнських настроїв у Польщі.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це під час виступу у Сеймі сказав прем’єр Польщі Дональд Туск.

Коментуючи безпрецедентні диверсії на польській залізниці – виконавцями яких вважають українців, що працюють на російські спецслужби – Туск зазначив, що Росія зацікавлена нагнітати хаос, паніку та спекуляції, а також підживлювати антиукраїнські настрої.

"Це особливо небезпечно у таких країнах як Польща - де ми вже маємо чимало тягарів, оскільки у Польщі – понад мільйон українських біженців. Тож, зі зрозумілих причин, стає дедалі легше розбурхувати антиукраїнські настрої", – сказав Дональд Туск.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.