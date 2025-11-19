СМИ: в Польше вышли на еще четырех украинцев в расследовании диверсий на железной дороге

Польские следователи подозревают в причастности к диверсиям на железной дороге между Варшавой и Люблином еще четырех граждан Украины – которые, в отличие от исполнителей, проживают в Польше.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Журналисты портала неофициально узнали, что польские службы установили личности четырех вероятных сообщников исполнителей диверсий на железной дороге.

Все они являются гражданами Украины и проживают в Польше. Полиции уже известны их личности и адреса.

Напомним, 18 ноября во время выступления в Сейме премьер Польши Дональд Туск сообщил, что следствие считает исполнителями актов диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу с территории Беларуси и после диверсий успели выехать.

Он заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

В МИД Украины в комментарии по случаю отметили, что РФ умышленно вербует для таких действий людей с паспортом гражданина Украины.

Дональд Туск также отметил, что Россия заинтересована подпитывать антиукраинские настроения в Польше.