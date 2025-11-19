Лувр установит 100 наружных камер для усиления безопасности до конца 2026-го

Французский музей Лувр до конца 2026 года установит 100 наружных камер в рамках мер по усилению безопасности после громкого ограбления, произошедшего в прошлом месяце.

Об этом сообщила в среду, 19 ноября, директор музея Лоранс де Кар, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечало агентство, в отчете, опубликованном в прошлом месяце французским органом государственного аудита, известным как Cour des Comptes, говорится, что неспособность музея обновить свою инфраструктуру была усилена чрезмерными затратами на произведения искусства.

Однако де Кар заявила, что "полностью берет на себя ответственность за эти расходы, которые являются гордостью страны и коллекций".

"Работа в Лувре не должна рассматриваться как конкуренция обогащению национальных коллекций", – акцентировала она.

Кроме этого, директор музея отметила, что связи с полицией Парижа будут усилены благодаря появлению "современного полицейского участка на территории Лувра".

Напомним, в октябре Лувр попал в новости после скандального ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении.

Ограбление длилось всего 7 минут. Два человека в возрасте 34 и 39 лет были официально обвинены и взяты под стражу 29 октября вечером.

Двум из пяти человек, задержанных по делу 1 ноября были предъявлены официальные обвинения, тогда как трех других выпустили на свободу.