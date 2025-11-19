У Литві заявили, що Арктика залишається ключовим стратегічним регіоном для РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Арктика залишається ключовим стратегічним регіоном для Росії.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що діяльність Москви в цьому регіоні становить пряму загрозу інфраструктурі НАТО та безпеці союзників.

"Членство Фінляндії та Швеції в НАТО створює стратегічний зв'язок між Балтійським морем і Північчю. Будь-який конфлікт в Арктиці матиме прямий вплив на Балтійський регіон, від змін у розгортанні військово-морських сил до гібридних загроз, таких як глушіння GPS або кібератаки", – сказав він.

Також за словами Будріса, Арктика має центральне значення не тільки для військової стратегії Росії, але й для її економічної безпеки, оскільки на неї припадає 11% ВВП країни.

Глава МЗС Литви також попередив, що зростаюча присутність Китаю в Арктиці є фактором регіональної безпеки.

"Китай представляє свою діяльність в Арктиці як економічне та наукове співробітництво, але його партнерство з Росією поглиблюється в галузі інфраструктури, корисних копалин та досліджень. Це є важливим фактором для регіональної безпеки", – сказав він.

Він додав, що країни Балтії продемонстрували, що скоординована реакція на гібридні загрози є ефективною та закликав перенести моделі поведінки на Арктику, де "Росія і Китай стають дедалі активнішими".

"Це є нашим спільним викликом у сфері безпеки", – підсумував Будріс.

Наприкінці серпня у Фінляндії відзначили початок робіт над новим канадським криголамом, який отримає назву Polar Max і має посилити оборону в Арктиці.

Пентагон висловлював стурбованість посиленням співпраці між РФ і Китаєм в Арктиці.

А нещодавно канадська внутрішня розвідувальна служба заявила, що Росія і Китай мають "значний інтерес до розвідки" в арктичній частині Канади і націлені як на уряд країни, так і на її приватний сектор.