В Литве заявили, что Арктика остается ключевым стратегическим регионом для РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Арктика остается ключевым стратегическим регионом для России.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что деятельность Москвы в этом регионе представляет прямую угрозу инфраструктуре НАТО и безопасности союзников.

"Членство Финляндии и Швеции в НАТО создает стратегическую связь между Балтийским морем и Севером. Любой конфликт в Арктике будет иметь прямое влияние на Балтийский регион, от изменений в развертывании военно-морских сил до гибридных угроз, таких как глушение GPS или кибератаки", – сказал он.

Также, по словам Будриса, Арктика имеет центральное значение не только для военной стратегии России, но и для ее экономической безопасности, поскольку на нее приходится 11% ВВП страны.

Глава МИД Литвы также предупредил, что растущее присутствие Китая в Арктике является фактором региональной безопасности.

"Китай представляет свою деятельность в Арктике как экономическое и научное сотрудничество, но его партнерство с Россией углубляется в области инфраструктуры, полезных ископаемых и исследований. Это является важным фактором для региональной безопасности", – сказал он.

Он добавил, что страны Балтии продемонстрировали, что скоординированная реакция на гибридные угрозы является эффективной, и призвал перенести модели поведения на Арктику, где "Россия и Китай становятся все более активными".

"Это наш общий вызов в сфере безопасности", – подытожил Будрис.

В конце августа в Финляндии отметили начало работ над новым канадским ледоколом, который получит название Polar Max и должен усилить оборону в Арктике.

Пентагон выражал обеспокоенность усилением сотрудничества между РФ и Китаем в Арктике.

А недавно канадская внутренняя разведывательная служба заявила, что Россия и Китай имеют "значительный интерес к разведке" в арктической части Канады и нацелены как на правительство страны, так и на ее частный сектор.