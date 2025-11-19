Італія вважає недостатньою реакцію Європи на гібридні атаки РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає недостатньою реакцію країн Європи і НАТО на дедалі нахабніші гібридні атаки з російським слідом та пропонує створювати спеціальний центр протидії гібридним загрозам.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", такі його слова наводять в аналітичному документі на 125 сторінок "Протидія гібридній війні: російська стратегія".

Крозетто розкритикував "інертність" країн Європи і НАТО на тлі гібридних атак, які стають дедалі загрозливішими, та заявив, що пора змінювати підхід.

Він назвав абсурдною ситуацію, що західні країни дуже обмежено реагують на спрямовані проти себе російські гібридні атаки, і наголосив, що якби хтось буквально зазнав вторгнення ворожої армії, то "ми б не барикадувалися у сподіванні, що вони просто підуть геть".

Міністр пише, що Захід опинився у ситуації асиметричного конфлікту, коли має інструменти для відповіді, але через усі труднощі процесів у демократичних країнах та недоліків одностайного принципу ухвалення рішень у ЄС і НАТО постійно відстає у своїй реакції від дій Росії.

Крозетто наголошує, що частота гібридних операцій з російським слідом зростає, Кремль використовує комбінації військових та невійськових інструментів для дестабілізації країн, яких вважає супротивниками, та намагається маніпулювати громадською думкою.

Крозетто додав, що на додачу існують потенційні загрози від Китаю, Ірану і КНДР.

Для протидії гібридним атакам РФ італійський міністр пропонує створити Європейський центр з протидії гібридній війні, де буде близько 1500 військових, фахівців з кібербезпеки, дезінформації та штучного інтелекту, захисту логістики тощо.

Нагадаємо, у Єврокомісії планують створити розвідувальний підрозділ "для зміцнення можливостей". Водночас серед топпосадовців ЄК немає єдності думок з цього приводу.