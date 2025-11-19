Италия считает недостаточной реакцию Европы на гибридные атаки РФ

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает недостаточной реакцию стран Европы и НАТО на все более наглые гибридные атаки с российским следом и предлагает создавать специальный центр противодействия гибридным угрозам.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", такие его слова приводят в аналитическом документе на 125 страниц "Противодействие гибридной войне: российская стратегия".

Крозетто раскритиковал "инертность" стран Европы и НАТО на фоне гибридных атак, которые становятся все более угрожающими, и заявил, что пора менять подход.

Он назвал абсурдной ситуацию, что западные страны очень ограниченно реагируют на направленные против себя российские гибридные атаки, и подчеркнул, что если бы кто-то буквально подвергся вторжению вражеской армии, то "мы бы не баррикадировались в надежде, что они просто уйдут".

Министр пишет, что Запад оказался в ситуации асимметричного конфликта, когда имеет инструменты для ответа, но из-за всех трудностей процессов в демократических странах и недостатков единодушного принципа принятия решений в ЕС и НАТО постоянно отстает в своей реакции от действий России.

Крозетто отмечает, что частота гибридных операций с российским следом растет, Кремль использует комбинации военных и невоенных инструментов для дестабилизации стран, которых считает противниками, и пытается манипулировать общественным мнением.

Крозетто добавил, что в дополнение существуют потенциальные угрозы от Китая, Ирана и КНДР.

Для противодействия гибридным атакам РФ итальянский министр предлагает создать Европейский центр по противодействию гибридной войне, где будет около 1500 военных, специалистов по кибербезопасности, дезинформации и искусственного интеллекта, защиты логистики и тому подобное.

Напомним, в Еврокомиссии планируют создать разведывательное подразделение "для укрепления возможностей". В то же время среди топ-чиновников ЕК нет единства мнений по этому поводу.