Британія заявляє про готовність військових варіантів проти шпигунського корабля РФ

Британський міністр оборони Джон Гілі заявив у середу, що на випадок, якщо російський шпигунський корабель "Янтарь" змінить курс і стане загрозою, у Британії готові "військові варіанти".

Заяву міністра наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Гілі запевнив, що Британія готова реагувати у військовий спосіб відповідно до наступних дій "Янтаря".

"Ми маємо готові військові варіанти дій на випадок, якщо "Янтарь" змінить курс", – сказав очільник британського Міноборони.

Він додав, що змінив правила застосування сили ВМС, "щоб ми могли більш пильно стежити за діями "Янтаря", коли він перебуває в наших водах".

Російське судно "Янтарь", призначене для збору розвідданих і картографування підводних кабелів, наразі перебуває на межі британських вод, на північ від Шотландії.

Міністр повідомив, що фрегат королівських ВМС та літаки королівських повітряних сил було відряджено для моніторингу й відстеження кожного руху цього корабля, під час чого "Янтарь" спрямовував лазери на британських пілотів.

"Янтарь" і раніше з’являвся у цьому регіоні, Міноборони Британії тоді відреагувало ідентичним попередженням.