Британия заявляет о готовности военных вариантов против шпионского корабля РФ

Британский министр обороны Джон Хили заявил в среду, что на случай, если российский шпионский корабль "Янтарь" изменит курс и станет угрозой, у Британии готовы "военные варианты".

Заявление министра приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Хили заверил, что Великобритания готова реагировать военным способом в соответствии со следующими действиями "Янтаря".

"У нас есть готовые военные варианты действий на случай, если „Янтарь" изменит курс", – сказал глава британского Минобороны.

Он добавил, что изменил правила применения силы ВМС, "чтобы мы могли более пристально следить за действиями „Янтаря", когда он находится в наших водах".

Российское судно "Янтарь", предназначенное для сбора разведданных и картографирования подводных кабелей, в настоящее время находится на границе британских вод, к северу от Шотландии.

Министр сообщил, что фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил были направлены для мониторинга и отслеживания каждого движения этого корабля, во время чего "Янтарь" направлял лазеры на британских пилотов.

"Янтарь" и раньше появлялся в этом регионе, Минобороны Британии тогда отреагировало идентичным предупреждением.