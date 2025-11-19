В Іспанії частково звільнили з-під варти колишнього соратника прем'єр-міністра 

Верховний суд Іспанії у середу постановив частково звільнити з-під варти колишнього високопосадовця керівної Соціалістичної партії Сантоса Сердана, оскільки вважає, що ризик знищення доказів з його боку знизився.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує El Pais.

Сердану, який перебував під вартою з червня, закидають причетність до злочинної організації, корупцію та зловживання впливом у рамках схеми, за якою пов'язані з урядом високопосадовці нібито отримували відкати за присудження контрактів. Сердан заперечує будь-які правопорушення.

Суддя Леопольдо Пуенте постановив, що, хоча докази проти Сердана під час розслідування стали більш вагомими, ризик знищення ним доказів – головна підстава для його попереднього ув'язнення – значно зменшився.

Суд вже отримав інформацію, яка "швидше за все, була б прихована або була б дуже важкодоступною", якби Сердан залишився на свободі, сказав Пуенте.

Сердан повинен здати свій паспорт, кожні 15 днів з'являтися у Верховному суді і залишатися в Іспанії.

Суд заявив, що ризику повторного правопорушення немає, оскільки Сердан, який також є колишнім депутатом, більше не обіймає державних посад і не є лідером партії.

Справа Сердана є найсерйознішою в серії скандалів, що переслідують лівий уряд Іспанії на чолі з соціалістами, які змусили прем'єр-міністра Педро Санчеса вибачитися в червні і відкидати заклики до проведення дострокових виборів.

