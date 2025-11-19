В Испании частично освободили из-под стражи бывшего соратника премьер-министра

Верховный суд Испании в среду постановил частично освободить из-под стражи бывшего высокопоставленного чиновника правящей Социалистической партии Сантоса Сердана, поскольку считает, что риск уничтожения доказательств с его стороны снизился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует El Pais.

Сердана, находившегося под стражей с июня, обвиняют в причастности к преступной организации, коррупции и злоупотреблении влиянием в рамках схемы, по которой связанные с правительством чиновники якобы получали откаты за присуждение контрактов. Сердан отрицает любые правонарушения.

Судья Леопольдо Пуэнте постановил, что, хотя доказательства против Сердана в ходе расследования стали более весомыми, риск уничтожения им доказательств – главное основание для его предварительного заключения – значительно уменьшился.

Суд уже получил информацию, которая "скорее всего, была бы скрыта или была бы очень труднодоступной", если бы Сердан остался на свободе, сказал Пуэнте.

Сердан должен сдать свой паспорт, каждые 15 дней появляться в Верховном суде и оставаться в Испании.

Суд заявил, что риска повторного правонарушения нет, поскольку Сердан, который также является бывшим депутатом, больше не занимает государственных должностей и не является лидером партии.

Дело Сердана является самым серьезным в серии скандалов, преследующих левое правительство Испании во главе с социалистами, которые заставили премьер-министра Педро Санчеса извиниться в июне и отвергать призывы к проведению досрочных выборов.

