Уряд Німеччини схвалив участь Бундесверу у збитті підозрілих дронів

Федеральний уряд Німеччини у середу схвалив реформу закону про безпеку повітряного простору, яка передбачає залучення Збройних сил до протидії безпілотним літальним апаратам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Схвалена німецьким урядом реформа має не тільки забезпечити правову визначеність для допомоги Бундесверу у збитті дронів, а й спростити та скоротити процеси погодження між органами безпеки та військовими.

Участь Бундесверу обмежуватиметься випадками, коли передбачається, що дрон "буде використаний проти життя людей або проти критично важливого об'єкта".

Більшість нових положень у законопроєкті спрямовані на захист від ризиків, які, на думку уряду Німеччини, наразі виходять переважно від Росії.

Однак запланована реформа також містить положення, спрямовані проти радикальних активістів, які перешкоджають авіаційному руху своїми діями на злітно-посадкових смугах – такі блокування пропонують кваліфікувати як кримінальні злочини.

Реформу ще має схвалити Бундестаг, аби вона набула чинності.

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр раніше говорив, що хоче за можливості уникати збивання безпілотників, які входять у повітряний простір Німеччини.

Уряд Німеччини також схвалив зміни до закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.