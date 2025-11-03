В армії Німеччини хотіли б утриматися від збивання безпілотників, які залітають в авіапростір

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр хоче за можливості уникати збивання безпілотників, які входять у повітряний простір Німеччини.

Про це він заявив в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Броєр пояснив, що йдеться про обмеження корисності безпілотників для ворога та одночасне забезпечення оперативної спроможності для Німеччини.

"Хоча цього можна досягти, збиваючи безпілотники, це створює проблему: безпілотник розбивається, а відпрацьовані боєприпаси також падають на землю", – зазначив він.

За його словами, це може завдати більшої шкоди у районі міст.

Тому німецькі збройні сили покладаються на інші методи, такі як електронне відхилення дронів з їхньої траєкторії польоту, сказав генеральний інспектор.

Варто зазначити, що невідомі дрони декілька разів впливали на роботу аеропортів у Німеччині. У зв’язку з цим земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Уряд Німеччини також схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.

Між тим, у Бундестазі казали, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.