Правительство Германии одобрило участие Бундесвера в сбивании подозрительных дронов

Федеральное правительство Германии в среду одобрило реформу закона о безопасности воздушного пространства, которая предусматривает привлечение Вооруженных сил к противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Одобренная немецким правительством реформа должна не только обеспечить правовую определенность для помощи Бундесвера в сбивании дронов, но и упростить и сократить процессы согласования между органами безопасности и военными.

Участие Бундесвера будет ограничиваться случаями, когда предполагается, что дрон "будет использован против жизни людей или против критически важного объекта".

Большинство новых положений в законопроекте направлены на защиту от рисков, которые, по мнению правительства Германии, сейчас исходят преимущественно от России.

Однако запланированная реформа также содержит положения, направленные против радикальных активистов, которые препятствуют авиационному движению своими действиями на взлетно-посадочных полосах – такие блокировки предлагают квалифицировать как уголовные преступления.

Реформу еще должен одобрить Бундестаг, чтобы она вступила в силу.

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер ранее говорил, что хочет по возможности избегать сбивания беспилотников, которые входят в воздушное пространство Германии.

Правительство Германии также одобрило изменения в закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.