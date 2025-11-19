У США офіційно підтвердили візит військової делегації до Києва

Делегація американських військових високопосадовців прибула до Києва в середу вранці та планує обговорити з українською стороною "зусилля із завершення війни" Росії проти України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NBC News, про це журналістам повідомив представник Департаменту Сухопутних військ США полковник Девід Батлер.

За словами Батлера, до України прибула делегація у складі міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла, керівника апарату Департаменту Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа та інших військових високопосадовців.

"Міністр Дрісколл і його команда прибули сьогодні вранці до Києва від імені адміністрації з місією з'ясування фактів, щоб зустрітися з українськими посадовцями й обговорити зусилля з припинення війни", – додав він.

У повідомленні не уточнювалось, із ким саме з українського боку плануються зустрічі. Як відомо, наразі президент Володимир Зеленський перебуває за кордоном.

Раніше ЗМІ писали про прибуття до Києва делегації Пентагону, яка мала обговорити відновлення "мирних переговорів" щодо завершення війни Росії проти України, а також співпрацю у сфері військових технологій.

Перед тим ЗМІ писали, що адміністрація американського президента Дональда Трампа нібито таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.

*У попередній новині було некоректно написано назву Міністерства, яке очолює Ден Дрісколл