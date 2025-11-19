ЗМІ: представники Пентагону прибули до Києва

Представники Пентагону прибули до Києва, щоб спробувати відновити процес мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України, а також задля поглиблення співпраці у сфері військових технологій.

Про це 18 листопада повідомило Politico з посиланням на слова ознайомлених співрозмовників, пише "Європейська правда".

Міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу армії США Ренді Джордж стали найвищими за рангом представниками Пентагону адміністрації Дональда Трампа, які відвідали Україну. Вони прибули з неоголошеним візитом цього тижня.

Як повідомили співрозмовники, з середи, 19 листопада, вони мають зустрічатися з українськими військовими керівниками, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським, який нині перебуває з візитом у Туреччині.

Співрозмовники стверджують, що метою їхньої поїздки буде залучення українського керівництва до процесу мирних переговорів із Росією.

США та Україна також працюють над великою угодою про обмін технологіями безпілотників та автономних боєприпасів, і ця поїздка частково покликана підтримати ці зусилля.

Зазначимо, ЗМІ писали, що адміністрація американського президента Дональда Трампа нібито таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.

Зокрема, вони зазначали, що Кирил Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний посланник Кремля, заявив, що говорив зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та іншими представниками американської сторони у Маямі 24-26 жовтня, та висловив оптимізм щодо шансів плану, тому що "має відчуття, що позицію Росії справді чують".

Також з’являлися повідомлення, що президент України Володимир Зеленський і Віткофф мають зустрітися у Туреччині під час візиту Зеленського 19 листопада.