В США официально подтвердили визит военной делегации в Киев

Делегация американских военных высокопоставленных чиновников прибыла в Киев в среду утром и планирует обсудить с украинской стороной "усилия по завершению войны" России против Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NBC News, об этом журналистам сообщил представитель Департамента Сухопутных войск США полковник Дэвид Батлер.

По словам Батлера, в Украину прибыла делегация в составе министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла, руководителя аппарата Департамента Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа и других высокопоставленных военных чиновников.

"Министр Дрисколл и его команда прибыли сегодня утром в Киев от имени администрации с миссией выяснения фактов, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить усилия по прекращению войны", – добавил он.

В сообщении не уточнялось, с кем именно с украинской стороны планируются встречи. Как известно, сейчас президент Владимир Зеленский находится за границей.

Ранее СМИ писали о прибытии в Киев делегации Пентагона, которая должна была обсудить возобновление "мирных переговоров" по завершению войны России против Украины, а также сотрудничество в сфере военных технологий.

Перед тем СМИ писали, что администрация американского президента Дональда Трампа якобы тайно разрабатывает идею нового плана прекращения российско-украинской войны и консультируется для этого с Москвой.

