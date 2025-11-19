Совет ЕС одобрил регламент для защиты агросектора в рамках соглашения со странами Южной Америки

Совет ЕС в среду одобрил предложенный Еврокомиссией регламент, который должен ввести механизмы защиты для европейской агропродукции в рамках торговой договоренности между Евросоюзом и южноамериканскими странами из союза МЕРКОСУР.

Об этом Совет ЕС сообщил на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Документ приняли менее чем через два месяца после его внесения Еврокомиссией без поправок.

Регламент усиливает защиту фермеров ЕС и определяет правила быстрого применения мер предосторожности в случае, если импорт из стран МЕРКОСУР наносит или может нанести серьезный ущерб европейским производителям.

Решение не влияет на дискуссии, которые сейчас продолжаются между государствами-членами о подписании и заключении полного соглашения между ЕС и МЕРКОСУР и временного торгового соглашения.

Новый регламент определяет, как именно ЕС может приостанавливать тарифные преференции для аграрного импорта из стран МЕРКОСУР, если он наносит ущерб производителям в Евросоюзе. Механизм основывается на действующих инструментах торговой защиты, но предусматривает ускоренные процедуры и упрощенные критерии для их запуска.

Комиссия будет регулярно отслеживать импорт определенных чувствительных товаров и каждые полгода отчитываться перед Европарламентом и Советом ЕС о ситуации на рынке и рисках для фермеров ЕС.

После того как Европейский парламент примет свою позицию, в Совете ЕС завершат работу над регламентом. Документ вступит в силу после одобрения обоими институтами и публикации в Официальном журнале ЕС.

Европейская комиссия представила предложения, направленные на защиту фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны импорта из Южной Америки, в начале октября.

Напомним, в мае десятки тракторов проехали по улицам польского Щецина в рамках акции протеста западнопоморских фермеров. Протест был направлен против аграрной политики ЕС, в том числе против торгового соглашения с МЕРКОСУР.

Тогда же несколько объединений французских фермеров блокировали дороги вокруг Парижа, требуя ослабления регуляторного давления для их отрасли.