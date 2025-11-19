Норвегія скерує понад $45 млн на гуманітарну допомогу Україні

Норвегія у середу оголосила про виділення додаткових 465 мільйонів крон (45,7 мільйона доларів) для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

Додаткові 465 мільйонів норвезьких крон доповнюють 120 мільйонів крон, які Норвегія вирішила виділити на продовольчу безпеку в Україні.

Фінансування буде спрямоване через установи ООН, Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також норвезькі гуманітарні організації.

"Норвегія надає пріоритет наданню захисту та гуманітарної допомоги найбільш вразливим людям на лінії фронту, підтримуючи евакуацію та допомагаючи українцям, які стали внутрішньо переміщеними особами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, фінансування з Норвегії також використовується для надання підтримки людям, які втратили свої домівки внаслідок російських атак.

Загалом у 2025 році Норвегія виділила або планує виділити 3 мільярди норвезьких крон на гуманітарні зусилля в Україні та підтримку українських біженців у сусідніх країнах.

Напередодні стало відомо, що уряд Норвегії вирішив збільшити фінансування Норвезької народної допомоги – гуманітарної організації, яка допомагає з розмінуванням в Україні – на 30 мільйонів крон (2,97 мільйона доларів).

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре раніше повідомив, що його країна виділить 1 млрд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році.