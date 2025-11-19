Норвегия направит более $45 млн на гуманитарную помощь Украине

Норвегия в среду объявила о выделении дополнительных 465 миллионов крон (45,7 миллиона долларов) для международных и неправительственных организаций, оказывающих гуманитарную помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Дополнительные 465 миллионов норвежских крон дополняют 120 миллионов крон, которые Норвегия решила выделить на продовольственную безопасность в Украине.

Финансирование будет направлено через учреждения ООН, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, а также норвежские гуманитарные организации.

"Норвегия уделяет приоритетное внимание предоставлению защиты и гуманитарной помощи наиболее уязвимым людям на линии фронта, поддерживая эвакуацию и помогая украинцам, которые стали внутренне перемещенными лицами", – говорится в сообщении.

Кроме того, финансирование из Норвегии также используется для оказания поддержки людям, которые потеряли свои дома в результате российских атак.

В целом в 2025 году Норвегия выделила или планирует выделить 3 миллиарда норвежских крон на гуманитарные усилия в Украине и поддержку украинских беженцев в соседних странах.

Накануне стало известно, что правительство Норвегии решило увеличить финансирование Норвежской народной помощи – гуманитарной организации, которая помогает с разминированием в Украине – на 30 миллионов крон (2,97 миллиона долларов).

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре ранее сообщил, что его страна выделит 1 млрд евро гуманитарной и гражданской помощи Украине в 2025 году.