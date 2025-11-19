Україна попросила Ватикан офіційно закріпити свою роль для повернення дітей

Україна попросила Ватикан формалізувати свою роль у сприянні переговорам щодо повернення українських дітей та цивільних, яких викрала Росія.

Як пише "Європейська правда", про це розповіла заступниця глави ОПУ Ірина Верещук, повідомляє агентство АР.

Президент Володимир Зеленський висловив це прохання в листі до Папи Лева XIV напередодні п'ятничної аудієнції Папи з делегацією українських дітей та цивільних осіб, які були повернуті з Росії.

У листі Папу просили офіційно закріпити неформальну домовленість, започатковану Папою Франциском, за якою італійський кардинал Маттео Дзуппі виконував функції особистого посланця Папи з гуманітарних питань.

"Щоб досягти більшого, нам потрібно офіційно закріпити цей процес у Ватикані, і саме тому зараз надходить офіційне прохання", – сказала Верещук.

Вона повідомила журналістам у Римі, що Україна хоче, щоб Святий Престол виступив посередником, або "платформою", через яку Україна і Росія могли б обговорити повернення цивільних осіб.

"Як тільки процес буде формалізований, ми зможемо налагодити належну комунікацію з росіянами, і коли ми надішлемо лист через платформу, вони (росіяни) будуть змушені відповісти", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським Левом XIV 9 липня під час свого візиту до Італії.