Украина попросила Ватикан официально закрепить свою роль для возвращения детей

Украина попросила Ватикан формализовать свою роль в содействии переговорам о возвращении украинских детей и гражданских лиц, похищенных Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказала заместитель главы ОПУ Ирина Верещук, сообщает агентство АР.

Президент Владимир Зеленский высказал эту просьбу в письме к Папе Льву XIV накануне пятничной аудиенции Папы с делегацией украинских детей и гражданских лиц, которые были возвращены из России.

В письме Папу просили официально закрепить неформальную договоренность, начатую Папой Франциском, по которой итальянский кардинал Маттео Дзуппи выполнял функции личного посланника Папы по гуманитарным вопросам.

"Чтобы достичь большего, нам нужно официально закрепить этот процесс в Ватикане, и именно поэтому сейчас поступает официальная просьба", – сказала Верещук.

Она сообщила журналистам в Риме, что Украина хочет, чтобы Святой Престол выступил посредником, или "платформой", через которую Украина и Россия могли бы обсудить возвращение гражданских лиц.

"Как только процесс будет формализован, мы сможем наладить надлежащую коммуникацию с россиянами, и когда мы отправим письмо через платформу, они (россияне) будут вынуждены ответить", – сказала она.

Президент Владимир Зеленский встречался с Папой Римским Львом XIV 9 июля во время своего визита в Италию.