У Росії по-хамськи відповіли на попередження Британії щодо шпигунського судна

Росія висміяла попередження міністра оборони Великої Британії Джона Гілі у звʼязку з провокацією російського судна "Янтарь" проти британського флоту.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольства Росії у Британії.

У російському посольстві заяви глави Міноборони Британії назвали "провокаційними", додавши, що вони "викликають лише посмішку".

"Дії нашої країни не зачіпають інтереси Сполученого Королівства і не спрямовані на підрив його безпеки. Нам не цікаві британські підводні комунікації", – йдеться в повідомленні.

Посольство РФ додало, що Лондон "своїм русофобським курсом і нагнітанням мілітаристської істерії сприяє подальшій деградації європейської безпеки, створюючи передумови для нових небезпечних ситуацій".

Російське судно "Янтарь", призначене для збору розвідданих і картографування підводних кабелів, наразі перебуває на межі британських вод, на північ від Шотландії.

Британський міністр оборони Джон Гілі заявив у середу, що на випадок, якщо "Янтарь" змінить курс і стане загрозою, у Британії готові "військові варіанти".

"Янтарь" і раніше з’являвся у цьому регіоні, Міноборони Британії тоді відреагувало ідентичним попередженням.