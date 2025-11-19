В России хамски ответили на предупреждение Британии о шпионском судне

Россия высмеяла предупреждение министра обороны Великобритании Джона Гилли в связи с провокацией российского судна "Янтарь" против британского флота.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства России в Великобритании.

В российском посольстве заявления главы Минобороны Великобритании назвали "провокационными", добавив, что они "вызывают лишь улыбку".

"Действия нашей страны не затрагивают интересы Соединенного Королевства и не направлены на подрыв его безопасности. Нам не интересны британские подводные коммуникации", – говорится в сообщении.

Посольство РФ добавило, что Лондон "своим русофобским курсом и нагнетанием милитаристской истерии способствует дальнейшей деградации европейской безопасности, создавая предпосылки для новых опасных ситуаций".

Российское судно "Янтарь", предназначенное для сбора разведданных и картографирования подводных кабелей, в настоящее время находится на границе британских вод, к северу от Шотландии.

Британский министр обороны Джон Гилли заявил в среду, что на случай, если "Янтарь" изменит курс и станет угрозой, в Британии готовы "военные варианты".

"Янтарь" и ранее появлялся в этом регионе, Минобороны Британии тогда отреагировало идентичным предупреждением.