В Італії обурились "несправжніми" італійськими соусами у супермаркеті Європарламенту

Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджа закликав до негайного розслідування після того, як на полицях супермаркету Європейського парламенту виявив банки із соусом для пасти, назва якого, на його думку, "звучить по-італійськи".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Лоллобриджа поділився у соцмережах фотографіями соусів для пасти, назви яких, на його думку, імітують італійську мову та можуть скласти враження, що були виготовлені в Італії.

Його зокрема обурив соус карбонара, виготовлений з "італійською панчетою" (тоді як в Італії карбонара готується з гуанчале), і томатний соус із нібито "цибулі з Калабрії".

"Усі ці продукти є найгіршим прикладом "нібито італійських". Неприпустимо бачити їх на полицях супермаркету Європейського парламенту. Я попросив провести негайне розслідування", – додав міністр.

Соуси під власною торговою маркою продаються бельгійською мережею супермаркетів Delhaize і мають на упаковці італійський прапор.

Згідно з нормами ЄС, харчовий продукт може бути визнаний таким, що вводить споживачів в оману, якщо його маркування спотворює фактичну країну походження.

Італія вже давно намагається боротися з величезним світовим ринком "нібито італійських" продуктів харчування, які створюють враження, що вони виготовлені в Італії, хоча це не так.

Раніше стало відомо, що при Міністерстві закордонних справ Італії створять постійну робочу групу з питань тарифів та захисту бізнесу у зв’язку зі зміною умов торгівлі зі США.

У 2023 році в Італії вперше скликали спецкомісію через зростання цін на пасту.