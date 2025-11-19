В Италии возмутились "поддельными" итальянскими соусами в супермаркете Европарламента

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджа призвал к немедленному расследованию после того, как на полках супермаркета Европейского парламента обнаружил банки с соусом для пасты, название которого, по его мнению, "звучит по-итальянски".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Лоллобриджа поделился в соцсетях фотографиями соусов для пасты, названия которых, по его мнению, имитируют итальянский язык и могут создать впечатление, что были произведены в Италии.

Его в частности возмутил соус карбонара, изготовленный с "итальянской панчетой" (тогда как в Италии карбонара готовится с гуанчале), и томатный соус с якобы "луком из Калабрии".

"Все эти продукты являются худшим примером "якобы итальянских". Недопустимо видеть их на полках супермаркета Европейского парламента. Я попросил провести немедленное расследование", – добавил министр.

Соусы под собственной торговой маркой продаются бельгийской сетью супермаркетов Delhaize и имеют на упаковке итальянский флаг.

Согласно нормам ЕС, пищевой продукт может быть признан вводящим потребителей в заблуждение, если его маркировка искажает фактическую страну происхождения.

Италия уже давно пытается бороться с огромным мировым рынком "якобы итальянских" продуктов питания, которые создают впечатление, что они произведены в Италии, хотя это не так.

Ранее стало известно, что при Министерстве иностранных дел Италии создадут постоянную рабочую группу по вопросам тарифов и защиты бизнеса в связи с изменением условий торговли с США.

В 2023 году в Италии впервые созвали спецкомиссию из-за роста цен на пасту.